К 8 Марта «СалаваTikи» записали песню из репертуара Венеры Ганиевой

Участники проекта «СалаваTik» в преддверии Международного женского дня записали новый клип на известную песню «Яратыгыз!» («Любите!»). Видео появилось в Сети сегодня.

Слова для этой песни когда-то написал Роберт Миннуллин, музыку создала Резеда Ахиярова, а исполняла ее Венера Ганиева. Выбор именно этой композиции перед 8 Марта прокомментировала главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«В детстве мы слушали эту песню в исполнении известной оперной и эстрадной певицы, народной артистки России и Татарстана Венеры Ганиевой. Конечно, мы не задумывались о смысле слов песни, но постоянно повторяли, любили подпевать. Мы считаем, что современные дети тоже должны расти, слушая эту песню. В стихах Роберта Миннуллина заложена любовь к Родине, к родному языку, к маме, к каждому близкому человеку. Неслучайно клип на эту песню мы решили опубликовать в канун Международного женского дня — 8 Марта», — подчеркнула она.

«Женщина в первую очередь дает человеку новую жизнь. Именно она закладывает первые семена доброты, любви к своему ребенку. Когда мы сеем в сердцах наших детей добро, они и принесут плоды любви. Правда, эта песня предназначена для более взрослой аудитории. Тем не менее, ее слова запомнятся нашим маленьким зрителям. „Воспитание, полученное в детстве, не изменит потом и весь мир“, — говорил мудрец Риза Фахретдин. Песни, которые мы слушаем в детстве, запомнятся на всю жизнь», — объяснила Файзуллина воспитательное значение композиции.

Необходимо отметить, что «СалаваТіки» не в первый раз исполняют песни, написанные на слова Роберта Миннулина. Так, композиции «Эни кирэк» и «Эйлэн-бэйлэн» очень популярны среди детей.

«Каждую песню „СалаваТіков“ мы поем на своих праздниках, танцуем под них. Отдельное спасибо за песню „Эни кирэк“. Во время исполнения этой композиции мамы наших воспитанников даже прослезились от радости. Ждем от вас еще много мелодичных песен», — заметила музыкальный руководитель билингвального детского сада № 2 Кировского района Казани Айгуль Гилязова.

Ранее к 23 Февраля «СалаваTikи» записали песню «Иң шәп бабай» («Самый лучший дедушка»), посвященную дедушкам нынешних детей.

«СалаваTik» — это детский музыкальный проект, в котором принимают участие талантливые дети — восходящие «звездочки», которые поют песни и записывают клипы. Концепция проекта возникла в конце 2020 года, с начала 2021-го она воплощается в жизнь.