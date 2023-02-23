«СалаваTikи» к 23 Февраля записали песню о дедушках

Участники проекта «СалаваTik» ко Дню защитника Отечества подготовили новую песню «Иң шәп бабай» («Самый лучший дедушка»), посвященную дедушкам нынешних детей. Слова написал Рустем Бакиров, а музыку сочинил Рустам Сарваров. Видео выложено в Сеть сегодня.

«Мы с „СалаваТіками“ выпустили видеоклипы песен, посвященных нашим любимым мамам и бабушкам. А песни про дедушек у нас еще не было. Честно говоря, песню о дедушках от нас ждали очень давно и просили в детских садах воспитатели. Мы думаем, что она понравится и нашим маленьким зрителям, и, конечно же, нашим дорогим дедушкам. Как видео на песню „Әбиемем, әбикәйем" набрало 60 тыс. просмотров, так и видео на песню о дедушках, надеемся, наберет много просмотров», — заметила главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Организаторы проекта отметили, что пригласили на роль дедушки ведущего, телевизионного режиссера и театрального актера Зайтуна Яркаева, «ставшего любимой дедушкой многих детей Татарстана». Тот, по их словам, охотно согласился и мастерски исполнял свою роль, с удовольствием танцуя с «СалаваТіками».

«Приятно видеть таких красивых ребят, поющих на родном языке. Душа радуется за наших детей. Вы выполняете очень полезную, необходимую работу», — подчеркнул артист.

«СалаваTik» — это детский музыкальный проект, в котором принимают участие талантливые дети — восходящие «звездочки», которые поют песни и записывают клипы. Концепция проекта возникла в конце 2020 года, и с начала 2021-го он воплощается в жизнь.