К 60-летию студенческих трудовых отрядов в Казани появится сквер, памятник и выйдет книга

К 60-летию студенческих трудовых отрядов Татарстана в Казани появится сквер и будет установлен памятник, а также выйдет книга о многолетней истории студенческих отрядов. Об этом заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В преддверии юбилейной даты 25 участников в рамках воркшопа разрабатывали концепцию проекта сквера и памятника. Проект-победитель будет доработан и реализован. Сквер разобьют рядом с железнодорожным вокзальным комплексом станции Казань-1 (от улицы Буршана Шахиди до улицы Гаяза Исхаки, как сообщал ранее «Татар-информ»).

«Работа студенческих отрядов в республике традиционно представлена в разных направлениях. Это и строительные отряды, где ребята трудятся на различных объектах, в том числе и за переделами Татарстана. Это и студенческие отряды проводников, где ребята имеют возможность путешествовать по стране, увидеть разные города и регионы. Это и педагогические отряды, сервисные и медицинские. Важно привлекать молодежь в ряды студотрядов, поскольку эта деятельность приносит ценный опыт в дальнейшем», — уверен министр.

Садыков добавил, что организована профессиональная подготовка студенческих трудовых отрядов по 12 направлениям деятельности. Студенческие сельскохозяйственные отряды трудятся на сельхозпредприятиях региона и страны, на ветеринарных предприятиях, а также принимают участие в сборе урожая. Путинные отряды работают на рыбообрабатывающих предприятиях Камчатского края.

Наиболее востребованным направлением, по его словам, является производственные отряды, работающие на промышленных предприятиях. В Зеленодольске более 300 студентов на круглогодичной основе трудятся на заводе POZIS в качестве слесарей механосборочных работ, контролеров станочных и слесарных работ и укладчиков-упаковщиков. В целом молодежь привлекают к работе на предприятиях машиностроительной отрасли.

Спикер заметил, что студенческие отряды уделяют большое внимание общественной деятельности. В рамках акции #Мывместе с Донбассом организована совместная работа Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» со студенческими трудовыми отрядами Луганской и Донецкой народных республик.

«Отряды помогали подготавливать помещения центра развития детства и молодежного движения к косметическому ремонту. Студенты занимались очисткой от старых строительных материалов. На детской площадке в школе-интернате к новому учебному году покрасили турники, качели и привели в порядок песочницу», — перечислил министр.

Ежегодно в Республике Татарстан временной, сезонной и вторичной подработкой в свободное от постоянной учебы и работы время обеспечивают более 10 тыс. человек. При этом в 2023 году временной, сезонной и вторичной подработкой в свободное от постоянной учебы и работы время планируется занять 15 тыс. человек, добавил Ринат Садыков.