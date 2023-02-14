Концепцию будущего сквера у вокзала Казань-1 разработают молодые архитекторы

В столице Татарстана стартовал воркшоп по разработке концепции сквера 60-летия студенческих отрядов республики. В мероприятии принимают участие 25 студентов профильных вузов. Проект победителя будет доработан и реализован, сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.

Новый сквер расположится рядом с железнодорожным вокзальным комплексом станции Казань-1 от улицы Буршана Шахиди до улицы Гаяза Исхаки. Это место имеет особое значение для движения студенческих отрядов в Татарстане. Именно отсюда в июле 1963 года 200 студентов — представителей первых студенческих строительных отрядов — выехали в Есильский район Целиноградской области Казахстана, чтобы осваивать целинные земли.

Руководитель Института развития городов Наиля Зиннатуллина отметила, что вызов интересен в первую очередь градостроительно: на совсем небольшой территории необходимо решить сразу несколько непростых задач. Нужно аккуратно вписать арт-объект в среду, продумав сценарии его использования и озеленение.

Самой же важной задачей станет не разработка проекта сквера, а создание скульптурной композиции в городском пространстве. Арт-объект должен быть понятным и интересным молодежи.

«При этом, конечно же, отражать традиции и смыслы движения и относиться с уважением к его ветеранам. Так, наверное, будет неправильно создавать статичный бронзовый монумент», — подчеркнула Наиля Зиннатуллина.

От молодых архитекторов ждут динамичных, интерактивных, многофактурных решений.

Формулируют концепцию сквера 25 молодых архитекторов, которые работают в пяти командах. В течение трех дней они разработают генплан и придумают арт-объект, который потенциально сможет появиться на территории, а также подготовят презентацию и кадры визуализации своего проекта.

За всеми группами будут закреплены тьюторы — ими стали руководители пяти казанских архитектурных бюро. Также с участниками будет работать экспертная группа — она проведет вводные лекции и мастер-классы, а также станет помогать в доработке промежуточных результатов.

Завтра, 15 февраля, состоится защита работ перед экспертным советом, по результатам которого будут определены три команды-финалиста. Им предстоит представить свои проекты жюри 17 февраля — в День российских студенческих отрядов. В состав жюри войдут заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, мэр Казани Ильсур Метшин, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина и другие.