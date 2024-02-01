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Культура 1 февраля 2024 15:34

К 30-летию музея Казанского Кремля будут созданы две новые почтовые марки

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На праздновании 30-летия музея Казанского Кремля в Казани будет проведена церемония гашения двух почтовых марок. Об этом «Татар-информу» сообщил директор учреждения Ильнур Рахимов.

«Мы заключили соглашение о выпуске двух марок, на которых будут представлены две картины из фондов музея-заповедника “Казанский Кремль”. У нас уже есть готовые эскизы», - добавил собеседник.

Напомним, что ранее в преддверии своего 30-летия музей показал новые приобретения фондов.

#музей-заповедник Казанский Кремль #почтовая марка
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