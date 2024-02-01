К 30-летию музея Казанского Кремля будут созданы две новые почтовые марки

На праздновании 30-летия музея Казанского Кремля в Казани будет проведена церемония гашения двух почтовых марок. Об этом «Татар-информу» сообщил директор учреждения Ильнур Рахимов.

«Мы заключили соглашение о выпуске двух марок, на которых будут представлены две картины из фондов музея-заповедника “Казанский Кремль”. У нас уже есть готовые эскизы», - добавил собеседник.

Напомним, что ранее в преддверии своего 30-летия музей показал новые приобретения фондов.