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К 30-летию музея Казанского Кремля будут созданы две новые почтовые марки
На праздновании 30-летия музея Казанского Кремля в Казани будет проведена церемония гашения двух почтовых марок. Об этом «Татар-информу» сообщил директор учреждения Ильнур Рахимов.
«Мы заключили соглашение о выпуске двух марок, на которых будут представлены две картины из фондов музея-заповедника “Казанский Кремль”. У нас уже есть готовые эскизы», - добавил собеседник.
Напомним, что ранее в преддверии своего 30-летия музей показал новые приобретения фондов.
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