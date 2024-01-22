К 30-летию создания музей-заповедник «Казанский Кремль» показал новые приобретения фондов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одна из главных достопримечательностей столицы Татарстана — музей-заповедник «Казанский Кремль» — отмечает 22 января годовщину своего основания. К 30-летнему юбилею сотрудники музея организовали минивыставку для представителей СМИ, чтобы рассказать о некоторых раритетах, которые пополнили фонды Казанского Кремля в минувшем году.

Указ о создании в комплексе построек, исторически сложившихся как городская крепость, музея-заповедника был подписан в 1994 году первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Сейчас музей-заповедник включает девять музеев и выставочных залов, а в его фондах собрано более 22 тысяч экспонатов. Из них около 8 тыс. — это предметы основного фонда. Ежегодно музей-заповедник получает 500–600 предметов.

В 2023 году фонды Казанского Кремля пополнили около 300 экспонатов, некоторые из которых музейщики считают особенно уникальными.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Музея исламской культуры Ильнур Низамов продемонстрировал один из десяти томов издания Корана 1803 года, шестой по счету. Такие были напечатаны именно в Казани и единственный раз, тиражом в тысячу экземпляров. Они стали эталоном для всех последующих изданий Корана, хотя, как считают исследователи, сам десятитомник не пользовался особой популярностью.

«Для этого издания полный текст Корана был поделен на десять частей. И, как указано на последней странице нашего тома, он печатался для просвещения детей с разрешения императора. Подобные издания есть в Национальной библиотеке РТ, в Национальном музее РТ, а теперь и у нас», — рассказал Низамов.

Он также уточнил, что выкупить один из томов десятичастного издания удалось у потомков муллы из Буинского района республики. Собрание же Коранов Казанского Кремля в целом насчитывает около 700 образцов, а начало коллекции положил с началом строительства мечети «Кул-Шариф» Шамиль Закиров, в то время директор театра имени Галиасгара Камала. В минувшем году коллекцию Коранов в музее-заповеднике пополнили около полусотни изданий. Есть в собрании в том числе и 30-томное издание.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тему экспонатов на мусульманскую тему продолжил художник-каллиграф Наджип Наккаш. Несколько шамаилей заслуженного работника культуры РТ, лауреата Госпремии имени Тукая также пополнили фонды музея-заповедника.

«Закупались музеем-заповедником работы и других каллиграфов. Я свои шамаили выполняю, следуя традиции: черный или темный фон, геометрический орнамент. В работе использую фольгу, акрил, серебристую и золотистую патину и даже автомобильную краску», — рассказал каллиграф.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алиса Астахова, ведущий специалист Музея истории Благовещенского собора, рассказала о серебряном потире 1795 года (чаше для причащения) из города Великий Устюг, серебряной дарохранительнице (сосуде для Тела и Крови Христовых, имеющих вид хлеба и вина) и иконе XIX века.

«Потир этот — первый в фондах Казанского Кремля. Выполнен он с чернением — был такой народный художественный промысел. Потир символизирует собой в том числе и чашу грехов, которые искупает собой Иисус Христос. Икона XIX века — еще одно очень ценное приобретение. На ней есть одна очень особенная для иконографии Благовещения деталь — двойной архангел Гавриил. И это именно не два архангела, это так своеобразно показывается динамика — он движется к Деве Марии», — пояснила Алиса Астахова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предметы были приобретены в антикварных салонах Казани, а по иконе, надеются музейщики, после детального исследования удастся установить мастерскую, где она была создана. Пока есть предположение, что, возможно, икона была написана в казанской мастерской.

Фарфоровую фигурку в двууголке, отлитую на заводе Петра Козлова в городе Бронницы в Подмосковье в середине XIX века, ружье, также середины XIX века, и шашку, какими в 1927–1946 годах вооружалась советская кавалерия, продемонстрировала Любовь Гаджиева, главный специалист Музея Пушечного двора.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ружье представляет собой переделанный вариант русского пехотного ружья 1845 года. Оно было переделано на Тульском оружейном заводе в 1858 году. Подобное оружие было основным во время Крымской войны. Прицельная его дальность — 300 шагов, сделать можно два выстрела в минуту. В целом можно атрибутировать этот образец как охотничье ружье. Вес его — около 4 килограммов, шашка весит около 2,5 килограмма, сам клинок — где-то килограмм», — обратила внимание Любовь Гаджиева.

Новые экспонаты, поступившие в фонды музея-заповедника, при необходимости пройдут реставрацию и будут экспонироваться тематически — каждый в соответствующем музее Казанского Кремля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В рамках 30-летия празднования создания музея-заповедника „Казанский Кремль“ мы просим казанцев поделиться с нами информацией и документами о тех, кто когда-то работал в здании Пушечного двора в советские годы. Связаться с нами можно, написав на электронный адрес Пушечного двора или в официальный аккаунт во „ВКонтакте“», — обратился к жителям города Бахтияр Фахртдинов, руководитель Музея Пушечного двора Казанского Кремля.