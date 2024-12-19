К 2030 году Россия должна выйти на 90% обеспеченности своими медикаментами

К 2030 году Россия должна выйти на 90% обеспеченности отечественными лекарственными препаратами. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Что касается тест-полосок, это сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений», — ответил российский лидер на обращения диабетиков, которые не могут получить инсулин.

Путин пообещал поговорить с коллегами в Правительстве страны и в регионах. «Нужно просто вовремя всё делать и правильно ориентироваться в потребностях рынка», — выразил уверенность Путин.

Он также заявил, что к 2030 году Россия должна выйти на 90% по обеспечению собственными препаратами и на 40% — медицинскими изделиями.

«Инсулинов у нас в целом достаточно всегда было. Физраствор — это вообще ерунда», — заключил Президент РФ.