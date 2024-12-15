Минпромторг РФ заявил о готовности производителей наращивать выпуск физраствора

Российские производители готовы наращивать выпуск натрия хлорида (физраствора), о нехватке которого ранее рассказали СМИ. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ, передает ТАСС.

«Производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН (международному непатентованному наименованию — прим. Т-и) натрия хлорид, подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности», — отметили в ведомстве.

Согласно данным «Оператора-ЦРПТ», на 13 декабря в России на остатках в аптеках, медорганизациях и организациях оптовой торговли находилось около 19,8 млн упаковок физраствора.

Вместе с тем в министерстве согласились, что экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на физраствор является потенциальным риском возникновения дефектуры препарата. В связи с этим Минздрав РФ и Федеральная антимонопольная служба занимаются перерегистрацией предельных отпускных цен на физраствор.

Издание «Фонтанка» 12 декабря сообщило, что из аптек Санкт-Петербурга исчез физраствор. По словам читателей портала, очередь на капельницу в дневном стационаре районной поликлиники «доходит до двух месяцев».

Позднее РИА Новости рассказало, что первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев попросил Министерство здравоохранения России сообщить о мерах, предпринятых ведомством для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и медицинских организациях.

В тот же день, 13 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко заверил агентство, что проблем с производством физраствора в России нет. «В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен», — пояснил он, добавив, что после перерегистрации производители получили возможности для стабильной работы.