К 2030 году объем рынка аддитивных технологий РФ может превысить 23 млрд рублей

Объем аддитивных технологий на российском рынке может вырасти до 23,5 млрд рублей к 2030 году. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова.

Она отметила, что развитие аддитивных технологий за рубежом началось гораздо раньше, чем в России, но сложившаяся геополитическая ситуация дала мощный толчок для наращивания производства собственного оборудования для этой отрасли в стране.

«До 2022 года в основном у нас применялось зарубежное аддитивное оборудование, а сейчас в текущей геополитической ситуации произошел мощный толчок развития нового российского оборудования буквально за 1,5-2 года. К 2030 году ожидаем рост до 23,5 млрд рублей», — рассказала Оспенникова журналистам на пресс-конференции «Аддитивные технологии - драйвер технологического развития РФ» в Москве.

По ее словам, корпорация Росатом на сегодняшний день занимается производством оборудования для аддитивных технологий, которое сравнимо и по некоторым параметрам даже превосходит зарубежное оборудование.

Пресс-конференция в общественной палате РФ приурочена к предстоящему Лидер-Форуму «Аддитивные технологии — новая реальность», который пройдет в Казани 20-21 ноября. В мероприятии примет участие Раис РТ Рустам Минниханов.