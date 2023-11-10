Минниханов примет участие в Лидер-Форуме «Аддитивные технологии — новая реальность»

Раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие в пленарном заседании в рамках в рамках V юбилейного Лидер-Форума «Аддитивные технологии — новая реальность», который пройдет в казанском IT-парке 20-21 ноября, сообщил замглавы Минпромторга РТ Илья Колчин.

«Раис РТ планирует посетить форум, его участие подтверждено. Мы проведем пленарную сессию, а также более 10 тематических мероприятий, за эти два дня ожидаем порядка 1,5 тыс человек. Это и представители государственных ведомств, эксперты промышленных предприятий», — поделился он, выступая по видеосвязи пресс-конференции в Общественной палате России в Москве.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По словам Колчина, проведение вышеупомянтого мероприятия на площадке РТ позволит не только гостям из других регионов, но и самой республике глубже погрузиться в аддитивные технологии, узнать обо всех новинках, тонкостях производства.

В рамках Лидер-Форума «Аддитивные технологии — новая реальность» на площадке IT-парка им. Башира Рамеева в Казани, помимо пленарной сессии и панельных дискуссий, состоится показ выставки новейших разработок 10 ведущих российских компаний. Экспозицию представят в формат арт-галереи. Также на полях форума представят новейший российский серийный 3D-принтер RusMelt-310.