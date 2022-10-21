К 2026 году пенсии в России опустятся ниже 30% от средней зарплаты

В ближайшие годы в России пенсии будут увеличиваться с опережением инфляции, но зарплаты будут расти быстрее. По этой причине к 2026 году отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30%, пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

Коэффициент соотношения средней пенсии и зарплаты снижается на протяжении нескольких лет – так, в 2017 году он составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%, следует из материала.

При этом, скорее всего, в ближайшие два года индексация пенсий неработающих пенсионеров будет уступать реальному уровню среднегодовой инфляции в России. Несмотря на это, общий размер индексаций по итогам 2023-2024 годов должен опередить суммарную инфляцию на 2%, сообщается в документе Счетной палаты.

«Что касается средней зарплаты в экономике, Минэкономразвития прогнозирует рост этого показателя на 25% к 2025 году (до 80 тыс. руб.) по сравнению с оценкой за 2022 год», – пишет издание.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что в начале года средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в России достигал 19 017 рублей, а с 1 января 2023 года страховые выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 4,8%.