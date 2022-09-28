С 1 января страховые пенсии неработающих россиян вырастут на 4,8%

С 1 января 2023 года страховые выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 4,8%. Об индексации пенсий сообщила сегодня пресс-служба Минтруда России.

«Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%», – уточнили в ведомстве.

В бюджете Социального фонда на 2023 год заложено 9,5 трлн рублей, из которых около 9 трлн пойдут на выплату страховых пенсий.

По данным на начало 2022 года, средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в России достигал 19 017 рублей. На конец года с учетом индексации в июне показатель достиг 20 864 рубля.