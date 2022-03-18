К 1,6 тыс. домовладений в Татарстане подведен газопровод до земельных участков

С прошлого года жители Татарстана могут воспользоваться услугой догазификации, которая предусматривает бесплатное подведение газопровода от существующих в населенном пункте сетей до границы земельного участка заявителей. На сегодня газопровод подведен к 1600 домовладениям. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замгенерального директора по производству Михаил Фролов.

«На сегодня принято в работу более 8,5 тыс. заявок. Заключено более 4 тыс. договоров. К 1600 домовладениям мы подвели газопровод до границ земельных участков. Подключено 240 домовладений. Низкое количество подключений связано с тем, что заявители не исполняют свою часть договора, то есть не построили газопровод в границах своего земельного участка. Мы надеемся, что меры социальной поддержки существенно помогут в этом вопросе», — отметил спикер.

По результатам инвентаризации по программе догазификации попадают более 18 тыс. домовладений в 900 населенных пунктов.

По словам спикера, под критерии бесплатной газификации попадают домовладения, зарегистрированные в установленном порядке и находящиеся в газифицированном населенном пункте. Реализация программы рассчитана до конца текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике создан региональный штаб по догазификации. Его возглавил Президент РТ Рустам Минниханов. Программа социальной газификации реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина.