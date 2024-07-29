К 1 сентябрю в Казани отремонтируют шесть школ за 765 млн рублей

В рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» в Казани проводится капремонт в 6 школах на общую сумму 765 млн рублей. Обновление получат школы №49, 57, 130, лицей-интернат №2, а также два здания школы №8. В пяти из перечисленных школ отремонтируют спортзалы. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

«Для выполнения полного комплекса ремонта школ необходимы суммы гораздо большие, однако в рамках государственной программы на каждую школу выделяется порядка 125 млн рублей, независимо от площади школы. Исходя из чего по согласованию с директорами учреждений выполняются приоритетные виды работ», — пояснил спикер.

В образовательных учреждениях меняют инженерные сети, ремонтируют фасады, входные группы, кабинеты химии, физики, технологии, информатики, а также обновляют оборудование, мебель и инвентарь.

«Сейчас в 6 школах идёт капитальный ремонт денег, как Илья Александрович сказал, на все не хватает, но главные проблемы в этих школах будут решены, а именно замена инженерных сетей, ремонт фасадов, входные группы, а также замена оборудования и мебели. Но и в других школах во время летних каникул жизнь не замирает.

В 32-х школах дополнительно идет текущий ремонт», — прокомментировал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых школ Казани выполнено на 75%.