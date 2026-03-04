Изъятый у Бекмамбетова дом Багаутдиновой-Апанаевой продали за 21,4 млн рублей

Фото: torgi.gov.ru

Расположенный в Казани Дом Багаутдиновой-Апанаевой, ранее по решению суда изъятый у кинематографиста Тимура Бекмамбетова – мужа бывшего помощника руководителя Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, продан на электронном аукционе более чем за 21,4 млн рублей. Об этом сообщается на портале ГИС «Торги».

Начальная стоимость объекта культурного наследия регионального значения «Дом Б-Ф. Я. Багаутдиновой (Марджани) – Б-Х. Ш. Апанаевой» превышала 9,3 млн рублей. Аукцион состоялся 3 марта.

Объектом культурного наследия здание признали в 2000 году. В 2017 году в доме произошел пожар, позднее его приобрел Тимур Бикмамбетов. Кинематографист и его супруга, Наталия Фишман-Бикмамбетова, уехали из России после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

В июле 2025 года дом был изъят заочным решением Вахитовского районного суда Казани, который удовлетворил иск прокурора Московского района города. Соответствующий вердикт суд вынес из-за бесхозяйственного содержания памятника.

Теперь новому владельцу дома предстоит провести работы по восстановлению объекта. Согласно отчету, их стоимость составит более 91,7 млн рублей (из них свыше 7,3 млн уйдет на разработку научно-проектной документации).

Здание общей площадью 204,2 кв. метра, расположенное по адресу ул. Шигабутдина Марджани, 44, включает одну жилую однокомнатную квартиру и четыре нежилых помещения. Его построили в 1873 году по проекту известного зодчего Петра Романова для Биби-Фатимы Багаутдиновой – жены знаменитого татарского просветителя, историка и богослова, указного муллы Первой соборной мечети Казани Шигабутдина Марджани.

В 1890-м, через год после смерти просветителя, собственницей дома стала его младшая дочь – Биби-Хавва Апанаева, жена другого влиятельного религиозного деятеля и публициста – муллы мечети Сенного базара Габдуллы Апанаева. В 1919 году большевики расстреляли его по обвинению в контрреволюционной деятельности (супруга пережила его на 26 лет).

Обращенное главным фасадом к озеру Кабан двухэтажное здание (деревянное на кирпичном полуподвале) выдержано в стиле эклектики с использованием элементов народного зодчества. В частности, фасад четырехоконного основного объема увенчан фронтоном, оформленным в духе традиционной татарской архитектуры: трехстворчатое окно украшено резьбой и трехчастным завершением в виде скатов.