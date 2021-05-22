Известный тележурналист на «Камском Бризе» был удивлен выпуском ЮВТ, снятым на мобильники

Медиатренер Сергей Бондарев из Москвы назвал «классной фишкой» выпуск новостей альметьевского телеканала ЮВТ, снятый на мобильные телефоны. Своим мнением журналист поделился на I республиканском телефестивале «Камский бриз».

Бондарев отметил, что разговоры о выпуске новостей, снятых на гаджеты, муссировались достаточно давно и долго.

«Но вот чтобы так взять, рискнуть и снять — я такого еще не видел. С этой точки зрения, Альметьевск, в котором я появлялся пару раз, запомнится именно этой командой других людей, которые сделали этот шаг», — отметил эксперт в разговоре с ИА «Татар-информ».

Дальше подобные съемки надо продолжать, уверен Бондарев.

«Пусть появится рубрика, учите людей, и вы увидите, как на ваших глазах начнут присылать горизонтальные планы, внятные синхроны. Кроме того, должна остаться рубрика новостей, снятая на телефоны вами же, потому что через эту рубрику вы пропустите всю свою команду, которая научится думать кадром», — посоветовал медиатренер.

«Это классная фишка, которую вы нашли и придумали. Так что вперед и с песней!» — заявил Сергей Бондарев.

Выпуск новостей, сюжеты для которого снимались на мобильные устройства, был представлен командой ЮВТ 3 апреля. Творческий и технический эксперимент приурочили ко дню рождения мобильного телефона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медиатренер Сергей Бондарев провел первый урок на телефестивале «Камский бриз».