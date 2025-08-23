Известный татарский блогер стал абсолютным батыром Сабантуя в Баландыше

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

В селе Баландыш Тюлячинского района прошел Сабантуй блогеров с праздником «Түгәрәк уен». На мероприятие приехали известные татарские блогеры из разных регионов.

В этом году впервые на Сабантуе блогеров была организована татарская борьба корэш. Титул главного батыра среди блогеров завоевал Рамис Гильмутдинов ("Дневник татарина"). Вторым стал Марат Мифтахов (Марат Клубника). Третье место занял Талип Миннегалиев.

Зульфия Шавалиева