Айдар Салимгараев о Сабантуе блогеров: Это праздник, который объединяет татар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В селе Баландыш Тюлячинского района РТ прошел Сабантуй блогеров с праздником «Түгәрәк уен». На мероприятие приехали известные татарские блогеры из разных регионов.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что это праздник, объединяющий татар.

«Большое спасибо организаторам за то, что проводят такой замечательный праздник, собрав всех блогеров из соседних регионов, из разных районов. Когда я получил приглашение на праздник, не ожидал, что соберется столько людей. Гостей у нас много, праздник идет очень оживленно, всех поздравляю! Сабантуй блогеров – это поистине праздник, который объединяет татар разных регионов», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Тюлячинского муниципального района Айрат Фатхуллин вручил Айдару Салимгараеву Благодарственное письмо за активное сотрудничество с районом. Глава района отметил, что с каждым годом масштаб праздника растет, он привлекает все больше гостей.

«"Түгәрәк уен” – праздник, вобравший в себя национальные традиции нашего народа, который уже второй год мы совмещаем с блогерским Сабантуем. Большое спасибо акционерному обществу "Татмедиа", мы всегда вместе работаем, ставим общие цели. С каждым годом масштабы этого праздника растут, растет число наших гостей», – отметил Фатхуллин.

«Сегодня в Баландыше собрались около 60 татарских блогеров, всем большое спасибо за то, что приехали. Здесь проводится большая работа по сохранению наших национальных традиций. Сегодня мы провели конкурсы по вязанию снопов, веников, а также соревнования по национальной борьбе корэш», – добавил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздник уже четвертый год проходит в Баландышском сельском поселении Тюлячинского района. Глава села Рустем Мухаметшин поблагодарил жителей за помощь в организации праздника.

«Баландышское поселение с каждым годом становится более благоустроенным, мы стараемся содержать село в порядке, делать его еще красивее. Спасибо жителям за поддержку», – подчеркнул он.

Помимо игр для гостей Сабантуя была подготовлена насыщенная концертная программа. На майдане выступили местные музыкальные ансамбли, народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова и известный эстрадный певец Гелюс Хабибрахманов.

Зульфия Шавалиева