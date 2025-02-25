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Общество 25 февраля 2025 18:05

Известный актер Владимир Вдовиченков призвал татарстанцев соблюдать ПДД

Известный актер Владимир Вдовиченков призвал татарстанцев соблюдать ПДД

Сегодня, несмотря на плотный график киносъемок, заслуженный артист России Владимир Вдовиченков нашел время для казанцев и гостей столицы.

Он призвал всех татарстанцев помнить и соблюдать правила дорожного движения.

«Этим вы сохраните жизнь себе и всем окружающим. Берегите себя и своих близких!» – пожелал Вдовиченков.

Владимир Вдовиченков – российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.

Широкую известность ему принесла роль в сериале «Бригада».

«Татар-информ» рассказывал, что в столице Татарстана сегодня вводились ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах в связи со съемками киноленты «Айда».

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