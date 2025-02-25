Известный актер Владимир Вдовиченков призвал татарстанцев соблюдать ПДД

Сегодня, несмотря на плотный график киносъемок, заслуженный артист России Владимир Вдовиченков нашел время для казанцев и гостей столицы.

Он призвал всех татарстанцев помнить и соблюдать правила дорожного движения.

«Этим вы сохраните жизнь себе и всем окружающим. Берегите себя и своих близких!» – пожелал Вдовиченков.

Владимир Вдовиченков – российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.

Широкую известность ему принесла роль в сериале «Бригада».

«Татар-информ» рассказывал, что в столице Татарстана сегодня вводились ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах в связи со съемками киноленты «Айда».