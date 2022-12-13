«Известия»: в платежки за ЖКУ добавят строку с оплатой установки «умных» счетчиков

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка — плату будут брать за установку, замену и поверку «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Ведомству поручено обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ», пишет издание. Проработку реализации масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков подтвердили в Минстрое, отметив, что такие шаги требуют дополнительных решений в сложившейся экономической ситуации.

Речь идет о счетчиках воды и тепла, пояснил гендиректор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин. По его мнению, нововведение избавит россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, а также будет способствовать прозрачности сферы ЖКХ и уменьшит траты граждан.

Напомним, в декабре предельный индекс роста платы за ЖКУ в Казани составит 10%. На этом показателе отразилась на инвестпрограмма МУП «Водоканал», направленная на модернизацию и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022–2028 годы. Повышение горожане отметят в платежках, которые получат в январе. Подробнее – в материале «Татар-информа».