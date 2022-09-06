Стала известна дата окончательного закрытия магазинов H&M в России

Закрытие магазинов шведской сети H&M в России будет происходить поэтапно. Сейчас торговые точки открыты временно для распродажи оставшихся в РФ товаров, предварительная дата окончательного закрытия магазинов – 30 ноября, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

«Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30.11, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования и т.д.)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании рассказали, что за 30 дней до даты закрытия с каждым работником будет расторгнут трудовой договор, а 15 декабря все они получат денежную компенсацию. Объем поставок в магазины сократился в три-четыре раза и при текущем спросе всю продукцию должны распродать за семь недель.

H&M приостановила свою деятельность в РФ еще в начале марта, вскоре после начала российской военной операции по защите Донбасса, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. 18 июля шведская компания сообщила о решении окончательно покинуть российский рынок после того, как реализует оставшуюся в российских магазинах продукцию.