«Известия»: Российских застройщиков обяжут создавать площадки для выгула собак

Девелоперов обяжут массово создавать зоны для выгула и игр собак при строительстве домов, а также обустраивать специальные маршруты в парках, ставить урны для отходов животных. Инициативу, разработанную Общественным советом при Минстрое, поддерживают в Госдуме, пишут «Известия». Стоимость одной такой площадки в 400 кв.м будет обходиться застройщикам в 1–10 млн рублей.

Создание подобной инфраструктуры предлагают включить в программы благоустройства городов. «Важно отметить, что нужны именно игровые площадки для питомцев, а не дрессировочные, которые в основном существуют сегодня», — подчеркнул глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете министерства Артем Гебелев. По его словам, одной площадки хватит для выгула 40 собак в день.

Дополнительные обязательства девелоперы переложат на покупателей недвижимости, однако член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский убежден, что на конечной цене жилья обустройство площадок заметно не отразится.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что в Татарстане ужесточат требования по выгулу домашних животных. В числе прочего, гулять с питомцами запретят на территориях медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, на пляжах и т.д.