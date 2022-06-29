«Известия»: Подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за часть мелких нарушений ПДД

В Государственной Думе подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за часть мелких нарушений Правил дорожного движения. Об этом со ссылкой на документ, предполагающий внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ, пишет газета «Известия».

«В частности, речь идет о наказании за грязный номер <…>, забытые дома права или документы на машину <…>, невключенный указатель поворота <…>. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями <…>», — перечисляет издание.

Помимо прочего, водителю, который в первый раз перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу, будет грозить только предупреждение. Если нарушение произойдет повторно, ему уже придется выплатить штраф в размере 500 рублей. Впрочем, это нововведение только узаконит уже существующую практику, замечает газета.

В пояснительной записке к законопроекту констатируется, что при применении положений Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, «Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта».

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям», — заявил изданию автор документа — депутат Госдумы Николай Новичков.

Предлагаемые поправки также включают полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это нарушение грозит штраф в 2 тыс. рублей.

Причиной необходимости такого отказа называется нехватка пунктов технического осмотра для коммерческого транспорта. По словам экспертов, после отказа от обязательного техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, многие диагностические пункты оказались закрыты (соответствующий закон Президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2021 года).