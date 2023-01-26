«Известия»: Honor и Xiaomi планируют возобновить полноценную работу в России

Китайские компании Honor и Xiaomi начали набор сотрудников в российские офисы. Об этом сообщают «Известия», проведя мониторинг сайтов популярных рекрутинговых агентств.

Производители разместили на них вакансии в сферах логистики, дистрибуции, предложения о закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Впервые такие объявления появились на сервисах 30 декабря.

«У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирают персонал в России», — объяснил изданию один из опрошенных экспертов.

Другие специалисты подтверждают, что набор сотрудников свидетельствует о планах полноценного возвращения на российский рынок.

В конце июня 2022 года стало известно, что Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию и переключился на параллельный импорт из-за страха попасть под санкции.