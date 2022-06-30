«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию. Компания ищет возможности снабжать рынок РФ товаром с помощью параллельного импорта из-за страха попасть под санкции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди дистрибьюторов электроники и телеком-операторов.

Хотя компания не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка, смартфоны в РФ она перестала поставлять еще в марте, утверждают источники издания.

Сейчас китайский производитель ищет партнеров в Армении, Грузии, а также уже достиг договоренности о ввозе смартфонов в Россию через параллельный импорт. Такой подход позволит компании снизить риск вторичных санкций, считают эксперты.

Уход Honor связан с тем, что китайские компании, опасаясь рестрикций, перестраховываются и ищут способы наладить поставки с помощью параллельного импорта. Этого подхода сейчас придерживаются многие компании из КНР, заявил источник издания.

Ранее СМИ сообщали, что за сотрудничество с Россией США внесли в черный список несколько китайских компаний.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России, на этом фоне зарубежные компании уходят с рынка РФ.