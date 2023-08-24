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«Известия»: Грузоперевозчики призвали ввести госрегулирование цен на дизельное топливо
Российские грузоперевозчики призвали ввести госрегулирование цен на дизельное топливо и установить планку для его стоимости. Соответствующее письмо «Грузавтортранса» направлено Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».
Как объяснили в ассоциации, иначе из-за резкого роста цен на топливо по стране и отмены скидок перевозчикам придется повысить стоимость доставки грузов. А это, в свою очередь, отразится на конечной стоимости товара для потребителей. В пример он привел АЗС в Центральной и Южной России, где цены подскочили сразу на 10% и достигают сейчас 68–70 рублей за литр.
Чтобы не увеличивать стоимость логистики, заявляет «Грузавтотранс», цены на дизтопливо необходимо закрепить ниже 60 рублей за литр.
Напомним, что за неделю с 7 по 13 августа цена на дизельное топливо в Татарстане выросла до 55,6 рубля — +0,34% к предыдущим семи дням.
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