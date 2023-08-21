«Известия»: BMW и Audi вслед за Mercedes ограничили доступ к своему ПО в России

Немецкие автомобильные концерны BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Об этом пишет газета «Известия».

В частности, информацию об отключении от ПО подтвердили в крупнейшем российском дилерском центре BMW «БорисХоф». В частности, невозможно сделать дубликат ключей. А сотрудник отдела техобслуживания уточнил, что сейчас «неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику».

В другом крупном дилерском центре, «Автодоме», пояснили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляют через «дополнительные резервные каналы».

Фото: www.bmw.ru

В свою очередь владелица BMW рассказала изданию, что теперь в России нет возможности по ключу «посмотреть пробег, последний ремонт и так далее». «<…> переходим на бумажные сервисные книжки», — констатировала она.

Относительно Audi в одном из официальных дилерских центров менеджер признал, что доступ к ПО оказался ограничен уже два месяца назад. «<…> невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — объяснил он.

Введенные против России санкции запрещают автопроизводителям поставлять транспортные средства и запасные части, а также осуществлять их техническую поддержку. По словам юриста Алима Бишенова, такие обстоятельства рассматриваются как форс-мажор, что снижает вероятность успешного обращения в суд.