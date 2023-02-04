Изразцы, венгерский штык, монеты XVIII в.: что нашли археологи в Суконной слободе Казани

Границы исторического поселения – особая территория, где при строительстве обязательно обследование археологами. Весь прошлый сезон группа исследователей изучала участок Суконной слободы Казани, где вскоре появится новый ЖК. Что нашли на месте, расчищенном от трущоб к Тысячелетию Казани, узнала корреспондент «Татар-информа».

Фото: предоставлено Институтом археологии имени Халикова АН РТ

Эхо слободы суконщиков XVIII века

Общая площадь застраиваемой заново территории составит 2,5 тыс. квадратных метров. Это окраина Суконной слободы, которая сформировалась как территория поселения суконщиков, работников суконной мануфактуры, в XVIII веке. Обследовать то, что было под корень снесено в начале 2000-х ради зачистки от трущоб столицы Татарстана к ее 1000-летию, археологи начали еще прошлой весной. Провозились весь сезон и снова продолжат с началом предстоящего теплого сезона.

Обследовать то, что было под корень снесено в начале 2000-х ради зачистки от трущоб столицы Татарстана к ее 1000-летию, археологи начали еще прошлой весной Фото: предоставлено Институтом археологии имени Халикова АН РТ

«Хотя в раскопках участвовало от 40 до 60 человек, мы успели исследовать не всю площадь территории: из-за близости к озеру Кабан раскопы то и дело затапливало – постоянно приходилось откачивать воду. А зимой мы работать уже не можем. Так что в этом году нам еще предстоит доисследовать участок площадью ­800-900 квадратных метров. Этот раскоп будет заложен под еще одним из зданий будущего ЖК», – рассказал «Татар-информу» руководитель раскопа Радион Хамзин, научный сотрудник отдела охранных исследований Института археологии имени Халикова АН РТ.

Работали и случайные наемные землекопы, и уже бывалые участники археологических раскопок в Болгаре и Свияжске: чертежные работы, фотофиксация, описание находок требуют определенных навыков и умений.

Обнаружено и четыре деревянных колодца XIX века – нижние их венцы, 3-4 ряда их квадратных срубов Фото: предоставлено Институтом археологии имени Халикова АН РТ

«Самое интересное открывается, как обычно, в конце – в последние две-три недели сезона. Тогда-то нами и были зафиксированы различные конструкции, сооружения – хозяйственные постройки, относящиеся к XVIII веку – к началу существования Суконной слободы. Также было обнаружено несколько остатков деревянных срубов, жилых домов, на фото видно некоторые. Найдены остатки погребов того времени, которые подтверждаются нумизматическим материалом, то есть монетами начала XVIII века. Находки эти разрозненные – были обнаружены в разных местах территории, кладов не было. А также были найдены хозяйственные ямы для хранения каких-то вещей или продуктов, хотя последнее маловероятно, поскольку территория постоянно затапливалась. Так что, скорее всего, это ямы под отходы и бытовой мусор того времени. Обнаружено и четыре деревянных колодца XIX века – нижние их венцы, 3-4 ряда их квадратных срубов. Глубиной они 1-1,5 метра, не больше. Колодцы нами расчищены, весь мусор, который туда обычно выбрасывают последующие жители, выбран, находки описаны. Сами колодцы нами не разбирались, они так там и остались. Произведена их фотофиксация, картографическая фиксация. При строительстве, скорее всего, они будут снесены», – обратил внимание собеседник.

Среди 10 тысяч артефактов цельные изразцы и аптекарские пузырьки

Проникать в историю Суконной слободы археологам пришлось в среднем на 3-4 метра, а колодцы и глубокие ямы уходили вниз от поверхности до 6 метров. На том участке, что успели исследовать за сезон, в общей сложности найдено около 10 тысяч артефактов старой Казани. Это много, по словам археолога, но связано, скорее всего, именно с большой территорией раскопа. Некоторые из находок до сих пор в обработке, еще даже не все промыты – ждут своей очереди на описание.

«Описываем каждый фрагмент черепка, железа, монеты и заносим в опись находок. Но не все они отбираются в коллекцию Музея археологии РТ. Например, современное стекло 20-30-х годов ХХ века не нужно – оно описывается, считается, но в коллекцию не попадает. Но и те находки, что попадают в музей, частично распределяются в основной, а частично во вспомогательный фонды.

Найдены как цветные поливные и неполивные изразцы, так и однотонные коричневые глазурованные, но с орнаментом Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Из крупных и интересных находок на этом раскопе – коллекция изразцов. Найдены как цветные поливные и неполивные, так и однотонные коричневые глазурованные, но с орнаментом. Они примерно с одного участка – можно предположить, что там что-то стояло, здание или печь, которую украшали эти изразцы. В таком количестве изразцы находят редко, причем в нашем случае они еще практически целые, то есть по ним можно собрать целые фрагменты декора. Причем вся керамика отечественная – и цветные изразцы XVIII века, и коричневая глазурованная керамика (в том числе крынки, горшки), относящаяся к более позднему времени. Из импортных предметов можно назвать только бутылочки от рижского бальзама», – сказал Радион Хамзин.

Различные склянки в силу особенностей грунта территории вообще сохранились здесь лучше всего Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Различные склянки в силу особенностей грунта территории вообще сохранились здесь лучше всего. Фаянсовые помадные банки, бутылки для минеральной воды казанских производителей (заведения искусственных минеральных вод Грахе, торгового дома «Наследники коммерции советника Александрова», заведения минеральных вод товарищества «Бренинг и Юнг»), аптекарские бутылочки – всего этого не счесть, причем много таких предметов даже полностью уцелевших, а не расколотых. Найдена даже серия глазурованных керамических свистулек-уточек.

Стальной штык Австро-Венгрии

Изделиям же из органических материалов (например, из дерева и кожи) пришлось худо в песчаном и постоянно затапливаемом грунте.

Железо в этом раскопе тоже сохранилась плохо. Большая удача – мы нашли стальной штык, который крепился к австро-венгерской винтовке Верндля 1873 года Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Найденные деревянные постройки очень плохой сохранности. А из деревянных предметных находок были только крышки от бочек, и тоже очень плохой сохранности, большая часть их рассыпалась на месте. Даже кожа не сохранилась – кожаных изделий очень мало, и они не целые – детали обуви, подошвы... Если на Батурина в 2021 году (репортаж «Татар-информа» о находках под стенами Казанского Кремля, – прим. Т-и) могли целые фрагменты сапог находить или частично целые, то здесь даже подошвы практически не сохранялись – ни голенищ, ничего, только гвоздики обувные. И железо в этом раскопе тоже сохранилась плохо. Большая удача – мы нашли стальной штык, который крепился к австро-венгерской винтовке Верндля 1873 года», – обратил внимание археолог.

По его предположениям, вероятно, это было трофейное оружие, привезенное с войны, в которой тогда участвовала Российская империя, и хранившееся дома у его нового владельца. Ведь согласно историческим документам, на территории Суконной слободы не размещалось в прошлом ни казарменных, ни военных построек, где могли бы концентрироваться солдаты.

Фото: предоставлено Институтом археологии имени Халикова АН РТ

«Оружие в целом – редкие находки. Скорее всего, это уйдет реставраторам Музея археологии РТ, которые восстановят то, что есть, и графически дополнят вид этого штыка по аналогам, фотографиям», – отметил Хамзин.

Все эти предметы из прошлого сохранились, подчеркнул археолог, в основном благодаря тому, что люди прошлого мусор даже не вывозили, как мы в ХХ-XXI веках, а делали специальные ямы недалеко от места жительства, чтобы зарывать в них мусор.

К редким находкам с этой территории можно отнести несколько медных монет XVIII века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Основная часть находок происходит из таких ям и сооружений, поэтому они не просто лежат на земле, а были куда-то погружены еще во время своего бытования – люди тогда зарывали мусор. К редким находкам с этой территории можно отнести несколько медных монет XVIII века – так называемые сибирские монеты времён Екатерины II с изображением соболей. А еще помимо колодцев XIX века обнаружено пять колодцев, выложенных кирпичом и относящихся ко второй половине ХХ века, то есть ко времени, когда там жили люди до Тысячелетия Казани, с подготовкой к которому на этой территории снесли старую застройку. Видно было, что эти колодцы идут в ряд – во дворе каждого дома. Или, например, были значки начала ХХ века – первой половины. Их нашли в одном месте более 20 штук. Вероятно, кто-то собирал – они как раз периода начала ТАССР, когда выпускались разные тематические значки», – рассказал Радион Хамзин.

По существующему законодательству, напомним, обследование исторической территории под новую застройку обязательно. Бывшая Суконная слобода входит в границы исторического поселения города Казани – охранную зону. С застройщиком территории под жилье нового формата, признался руководитель раскопа, повезло – археологов, что бывает отнюдь не всегда, не поджимают со временем на их исследования, предоставляют технику для подвижки земли, воду, помещения для складирования оборудования... На участке, где ученые завершили раскопки, уже началось строительство современного жилого комплекса. Но часть территории под застройку еще ждет предстоящим сезоном археологов, которые смогут докопаться до очередных исторических посланий старой Казани.

Фото на анонсе: © Оксана Романова / «Татар-информ»