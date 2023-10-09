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Руc Тат
Происшествия 9 октября 2023 08:10

После нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле найдены 260 тел погибших

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Как минимум 260 тел были найдены в Израиле на территории, где проходил музыкальный фестиваль, после нападения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа.

Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

По последней информации, в результате погибли свыше 700 мирных израильтян, еще 2243 человека получили ранения.

#Израиль
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