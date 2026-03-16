Руc Тат
16+
Происшествия 16 марта 2026 11:10

Израиль заявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

В аэропорту «Махарабад» в Тегеране в результате целенаправленного удара уничтожен самолет, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом заявляет Армия обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта произошло в общей сложности не менее семи взрывов. В результате возник сильный пожар, передает ТАСС.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

