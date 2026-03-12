ВОЗ: Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 1,8 тыс. человек

Более 1,8 тыс. человек погибли и не менее 12,5 тыс. пострадали в Иране, Ливане и Израиле с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По информации ВОЗ, в Иране погибло более 1,3 тыс. человек и девять тысяч получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1,4 тыс. получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2,1 тыс. получили ранения.

Глава ВОЗ также отметил рост числа атак по объектам здравоохранения в регионе. По его сведениям, с 28 февраля организация зафиксировала 18 таких нападений в Иране, 25 – в Ливане, и 2 – в Израиле.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.