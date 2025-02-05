Израиль выходит из Совета ООН по правам человека в поддержку США, заявил Саар

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что страна выходит из Совета ООН по правам человека в поддержку США.

«Израиль присоединяется к США и также прекращает свое участие в СПЧ ООН», - сказал Саар, чьи слова приводит ТАСС.

Министр отметил, Совет ООН по правам человека делает акцент «на нападках» на Израиль и пытается распространить антисемитизм.

«В отношении Израиля [в СПЧ ООН] приняли больше 100 осуждающих резолюций, это более 20% всех когда-либо принятых резолюций Совета и больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых», - обратил внимание Саар.

Резюмируя, он сказал, что в Израиле более не будут мириться с этой дискриминацией.

Ранее сообщалось, что США вновь выходят из Совета ООН по правам человека, прекращают финансировать БАПОР.