США вновь выходят из Совета ООН по правам человека, прекращают финансировать БАПОР - СМИ

Соединенные Штаты вновь выходят из Совета ООН по правам человека и перестают финансировать БАПОР. Действия предприняли за день до того, как 47-й президент США Дональд Трамп должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, пишет Politico.

«Ожидается, что президент Дональд Трамп сегодня днем издаст распоряжение о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете дальнейшего финансирования агентства ООН по оказанию помощи Газе, согласно документу, полученному POLITICO», - говорится в материале издания.

Автор статьи отметил, что Штаты давно винят совет в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он прикрывает правительства, нарушающие права человека.

«Это произошло после того, как администрация (экс-президента США Джо – прим. Т-и) Байдена приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, известного как БАПОР, после сообщений о том, что сотрудники были причастны к нападению ХАМАСА на Израиль 7 октября», - говорится в статье.