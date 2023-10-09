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Израиль сообщил о масштабной атаке на объекты ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израила сообщила о нанесении новых ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает РИА Новости.
Ранее IDF сообщала, что были ликвидированы свыше 400 палестинских бойцов при помощи авиаударов по сектору Газа. Еще сотни боцов были уничтожены или захвачены в плен.
Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы.
По последней информации, в результате погибли свыше 700 мирных израильтян, еще 2243 человека получили ранения.
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