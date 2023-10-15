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Руc Тат
Происшествия 15 октября 2023 11:19

Израиль перенес наземную операцию в Газе на несколько дней из-за погоды

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Израиль перенес операцию в секторе Газа из-за дождей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах.

«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере, отчасти из-за облачных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», — говорится в материале.

Отмечается, что готовящаяся операция станет самой крупной после прошедшего в 2006 году вторжения в Ливан.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения. Условием начала крупной операции на территории сектора израильские военные назвали эвакуацию мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.

#Израиль #сектор газа
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