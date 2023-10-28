news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 28 октября 2023 20:54

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе

Скопировать ссылку

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции из-за последних заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в секторе Газа. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) рассказал израильский министр иностранных дел Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции для переоценки израильско-турецких отношений», — проинформировал дипломат.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на «Великом палестинском митинге», состоявшемся в стамбульском аэропорту Ататюрк. Он пообещал объявить Израиль «военным преступником» и призвал прекратить удары по сектору Газа.

Кроме того, Эрдоган обвинил государства Запада «снова разжечь войну между полумесяцем и крестом» и назвал Израиль их «пешкой, которой однажды пожертвуют, когда придет время».

#Израиль #Турция #сектор газа #ХАМАС
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100