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Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе
Израиль отзывает своих дипломатов из Турции из-за последних заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в секторе Газа. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) рассказал израильский министр иностранных дел Эли Коэн.
«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции для переоценки израильско-турецких отношений», — проинформировал дипломат.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на «Великом палестинском митинге», состоявшемся в стамбульском аэропорту Ататюрк. Он пообещал объявить Израиль «военным преступником» и призвал прекратить удары по сектору Газа.
Кроме того, Эрдоган обвинил государства Запада «снова разжечь войну между полумесяцем и крестом» и назвал Израиль их «пешкой, которой однажды пожертвуют, когда придет время».
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