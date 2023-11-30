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Политика 30 ноября 2023 18:49

Израиль отозвал посла из-за «возмутительных» заявлений Премьера Испании о Газе

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Израиль решил отозвать посла в Испании для консультаций из-за «возмутительных» высказываний Премьер-министра королевства Педро Санчеса. Об этом заявил в своем микроблоге в социальной сети X (прежде — Twitter) израильский министр иностранных дел Эли Коэн.

Ранее Санчес усомнился, что Израиль соблюдает нормы международного гуманитарного права во время боевых действий в секторе Газа.

«Кадры, которые мы видим, и растущее число умирающих детей [в секторе Газа] вызывают у меня серьезные сомнения в том, что [Израиль] соблюдает международное гуманитарное право», — цитировало испанского политика агентство Reuters.

«Израиль действует и будет продолжать действовать в соответствии с международным законодательством, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и до ликвидации [радикального палестинского движения] ХАМАС в Газе», — сказал Коэн.

Дипломат также возложил полную ответственность за атаку на Израиль 7 октября и нынешнюю ситуацию в анклаве на ХАМАС. По его словам, группировка совершает «военные преступления и преступления против человечности в отношении израильских граждан и жителей сектора Газа».

В свою очередь Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху счел слова испанского лидера «постыдными» и поручил руководителю МИД вызвать посла Испании.

На данный момент взаимное гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС еще продолжает действовать. Продление сделки предусматривает освобождение минимум десяти заложников каждый день. Если этого не произойдет, Израиль возобновит боевые действия.

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#Израиль #Испания #сектор газа #ХАМАС
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