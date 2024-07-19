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В центре Тель-Авива прогремел взрыв
В ночь на сегодня жители центра Тель-Авива были встревожены мощным взрывом. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причиной происшествия стало падение неизвестной воздушной цели. Примечательно, что система оповещения населения не была активирована, передает ТАСС.
По данным агентства, предварительное расследование указывает на то, что взрыв был вызван падением воздушного объекта. Сирены воздушной тревоги не были задействованы. В настоящее время ведется тщательное расследование инцидента, а на месте происшествия работают израильские силы безопасности.
В ответ на инцидент ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
По информации местных СМИ, происшествие не обошлось без жертв. Одна из газет сообщает об одном погибшем. Другое издание информирует о семи пострадавших с легкими ранениями, которые были доставлены в больницу.
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