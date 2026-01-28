Изольда Сахарова о конкурсе «Мисс Татарстан – 2026»: в этом году выбрали восточный стиль

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году на конкурсе «Мисс Татарстан» был выбран восточный стиль, что получило свое отражение как в оформлении, так и в костюмах конкурсанток. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заслуженный деятель искусств РТ, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

«Эпиграф нашего конкурса – земля, на которой встречаются восток и запад, дарит миру особенную красоту. Если в прошлом году мы старались представить русский стиль с веяниями востока, то сейчас мы выбрали уже полноценно восточную, даже арабскую тему», – сообщила она.

По ее словам, конкурс становится для девушек большой жизненной школой, где воспитываются важные навыки. Конкурсанткам приходится выходить из зоны комфорта, прилагать огромное количество как физических, так и моральных усилий, чтобы пройти путь от кастинга до финала, добавила Сахарова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Титул «Мисс Татарстан – 2026» получила Амира Шарипова. Она родилась в Нижнекамске и завоевала титул главной красавицы города в прошлом году. Сейчас она поступила в Казанский федеральный университет и переехала в столицу республики.

«Одна из главных причин, почему я во второй раз решила участвовать в “Мисс Татарстан” – это прохождение большой жизненной школы внутри конкурса. Я уже замечаю большие изменения в себе. Я очень выросла как личность, приобрела стойкость и научилась держать лицо даже в самых трудных ситуациях», – рассказала «Мисс Татарстан 2026».

Она учится по специальности «Менеджмент» и планирует совмещать обучение с модельной деятельностью.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Обладательница титула «Мисс Казань 2026» Евгения Петрова также хочет гармонично сочетать модельный бизнес с получением юридического образования.

«Я вижу свой титул как инструмент для развития в модельной сфере. Я могу продолжить работу в органах внутренних дел, совмещая с показами. Например, я могла бы работать в пресс-службе МВД и рассказывать о последних событиях», – отметила Петрова.

Она учится в Казанском юридическом институте МВД России и идет на красный диплом. На протяжении 10 лет занимается волейболом и руководит командой своего учебного заведения.