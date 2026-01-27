Дух Востока, джинн из лампы и каверзный вопрос Абязова: кто стал «Мисс Татарстан – 2026»

Итоги XXVIII конкурса «Мисс Татарстан – 2026» подвели накануне в Казани. В этом году организаторы сделали упор на восточной тематике, которая нашла отражение не только в костюмах участниц, но и в оформлении сцены. Чем конкурс порадовал зрителей и кто стал главной красавицей республики – в материале «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я счастлива, что наша земля не оскудевает»

Финал конкурса в этом году прошел в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

«Мы счастливы стоять с этими прекрасными девушками на одной сцене. Я счастлива, что наша земля не оскудевает и очередная тридцатка красавиц стоит здесь на сцене», – заявила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Изольда Сахарова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Традиционно участие в финале конкурса принимали 30 девушек из различных уголков Татарстана, а центральной темой этого года стал Восток. Как и всегда, костюмы участниц были выполнены в единой стилистике и подчинены общей теме. В этом году, как и всегда, над костюмами трудилась дизайнер Екатерина Тонюшкина.

Екатерина Тонюшкина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда мы размышляли, как создавать эти костюмы, мы старались учитывать различные параметры восточной культуры. То есть вдохновлялись фактически всем Востоком. Получился некий микс различных культур», – заявила Тонюшкина в беседе с «Татар-информом».

Девушки выходили к зрителям из восточного дворца

Стоит отметить сцену в театре Камала, которую основательно подготовили к конкурсу. Так, на ней установили интерактивные экраны, на которых был изображен восточный дворец, из которого девушки выходили на сцену и в который уходили после выступления.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На первом этапе конкурса девушки нарядились в строгие короткие платья трех цветов: зеленого, голубого и фиолетового – с аксессуарами, выполненными в восточной тематике. Каждая рассказала о себе: из какого она города, сколько ей лет, на кого учится или кем работает, а также о своих увлечениях и целях в жизни.

Почти сразу за первым выходом начался самый долгожданный для мужской части зрителей второй этап – дефиле в купальниках. В этом году костюмы участниц оказались довольно необычными: помимо самого купальника на девушках были шаровары и восточные халаты, а на поясах были повязаны платки.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выход на сцену тоже оказался весьма нестандартным – девушки выезжали десятками на крутящейся платформе, после чего дефилировали на передней части сцены. Однако не обошлось без небольшого конфуза: когда новая партия участниц выезжала на сцену, предыдущая десятка заканчивала дефиле. По этой причине, чтобы покинуть сцену, девушкам приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не упасть, вступая на движущийся круг.

По итогам этого этапа 20 девушек выбыли из соревнования за титул главной красавицы Татарстана, а оставшиеся 10 участниц перешли в суперфинал.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вопросы участницам задавал джинн из лампы

Третьим этапом стал конкурс «Давайте поговорим», в котором каждой из суперфиналисток достался каверзный вопрос.

К третьему этапу участницы вновь переоделись, на этот раз в длинные закрытие платья преимущественно зеленых тонов с восточными орнаментами и широкими рукавами.

В этом году вопросы участницам задавал джинн, для чего девушкам нужно было сперва потереть лампу, установленную в центре сцены.

Рустем Абязов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самым сложным на этом этапе оказался вопрос от жюри. Народный артист РТ, художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов спросил одну из участниц, кто такая муза, на что девушка не смогла дать ответ, однако пообещала в ближайшее время прояснить для себя этот момент.

Победительницей стала уроженка Нижнекамска

Корону главной красавицы республики 2026 года забрала уроженка Нижнекамска Амира Шарипова.

Амира Шарипова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«До сих пор до конца не осознаю, что это произошло со мной. Это как будто сон и я нахожусь не здесь. Хочется побыстрее разделить эту радость со своими друзьями и семьей. Сейчас я учусь на первом курсе Казанского федерального университета на факультете менеджмента», – сказала Шарипова журналистам сразу после награждения.

Камилла Гаттарова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Титул первой вице-мисс Татарстана получила Камилла Гаттарова родом из Зеленодольска.

Евгения Петрова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Звание «Мисс Казань» получила Евгения Петрова, родившаяся в столице Татарстана.