Изображение сокола-балобана украсило факел «Казаньоргсинтеза»

Краснокнижный сокол-балобан (Falco cherrug), если говорить образно, поселился на «Казаньоргсинтезе». Он нашел свое визуальное отражение на одной из промышленных установок предприятия, сообщает сегодня пресс-служба КОСа.

«На факеле закрытого типа художники изобразили взрослого сокола-балобана. Он взлетает с ветки березы. Этот проект имеет просветительскую ценность», — рассказали в пресс-службе предприятия.

СИБУР на протяжении двух лет оказывает грантовую поддержку проекту по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана. В июне 2023 года десять птенцов были доставлены в Камско-Устьинский район республики, где находились под охраной и опекой волонтеров и ученых-орнитологов, а позднее были выпущены в дикую природу.

В 2024 году проект продолжается. Основными его этапами стали доставка еще десяти птенцов из питомника «Сапсан» (Подмосковье), устройство лагеря волонтеров и организация видеоконтроля в хэке для дистанционного наблюдения.

В целом за прошлый год «Казаньоргсинтез» вложил в экологические проекты 1,27 млрд рублей. Более 65 млн рублей предприятие направило на повышение качество оценки состояния воздуха.