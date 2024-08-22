Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Птенцы встали на крыло»: Татарстан возрождает популяцию сокола-балобана
В поддержку нацпроекта «Экология» Татарстан продолжает возрождать Волжско-Камскую популяцию сокола-балобана. 10 краснокнижных птенцов, привезенных из подмосковного питомника «Сапсан» этим летом, уже встали на крыло. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«СИБУР» поддержал данный проект и в прошлом году, и в этом году. Проект будет жить, будет иметь продолжение. Птенцы уже встали на крыло и сами охотятся», - рассказал он.
С инициативой по восстановлению Волжско-Камской популяции сокола-балобана выступил Региональный общественный фонд имени Щеповских. В июне 2023 года 10 птенцов были доставлены в Камско-Устьинский район республики, где находились под охраной и опекой волонтеров и ученых-орнитологов, а позже были выпущены в дикую природу.
В 2024 году проект продолжается. Основными его этапами стали доставка еще 10 птенцов из питомника «Сапсан» (Подмосковье), устройство лагеря волонтеров, организация видеоконтроля в хэке для дистанционного наблюдения.
«Хочу выразить слова благодарности нашей науке, студентам КФУ, которые полностью сопровождают птенцов, и «СИБУРУ» за поддержку», — сказал министр.
В прошлом году проект стал победителем национальной премии «Хрустальный компас». Он реализуется при поддержке грантовой системы компании «СИБУР», а также благодаря высокой оценке со стороны Минприроды России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»