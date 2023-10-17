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Обустройство минарета на Ново-Слободской мечети в Казани планируют завершить к концу года
Противоаварийные работы и обустройство минарета на Ново-Слободской мечети («Иске Таш») в Казани планируют завершить в 2023 году, рассказал «Татар-информу» главный инженер ОСК Александр Забеднов.
«На объекте сейчас ведутся работы по укреплению фундаментов и грунтов. Предстоит ремонт фасада и кровли, устройство минарета, прокладка наружных сетей и возведение места омовения», - прокомментировал собеседник агентства.
В своей работе специалисты используют технологии, которые применяются при реконструкции объектов культурного наследия – ремонт трещин методом инъецирования, вычинка кирпичной кладки и другие.
Забеднов также отметил, что уже четвертую неделю на мечети обустраивают минарет. Работы по его установке продлятся еще как минимум две недели и будут зависеть от погодных условий.
«Работа над минаретом очень специфическая, особенно с учетом высоты. Сложности представляют: его форма, определенные элементы, которые нужно правильно выкладывать, выточка кирпича и то, что из 4-угольного минарет переходит в 8-угольный», - прокомментировал он.
Всего же над воссозданием минарета Ново-Слободской мечети трудятся 6 специалистов.
Напомним, одну из старейших каменных мечетей построили в 1805 году. В 1930-е ее минарет разобрали, здание отдали под татарскую школу, а после — меховому цеху. Сейчас мечеть является объектом культурного наследия регионального значения.
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