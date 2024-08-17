Изготовление стелы на въезде в Буинский район обойдется в 5,8 млн рублей

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Изготовление и установка стелы на въезде в Буинский район Татарстана обойдется в 5,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил исполком Буинского района. Все работы должны быть выполнены до 15 октября 2024 года. В документах также приводится описание нового объекта. Так, высота объемных букв в надписи «БУИНСКИЙ РАЙОН БУА РАЙОНЫ» должна быть не менее 3,6 метра, высота вертикальной стойки — не менее 9,2 метра, железо-бетонного основания стелы — не менее 2 метров.

В качестве световых элементов должны быть использованы сверхъяркие светодиодные модули, размещение и число светодиодов должно обеспечить равномерную засветку элементов. Запрещено использовать светодиодные ленты. Питание модулей должно осуществляться при помощи электронных трансформаторов с высоким коэффициентом мощности, теплоотдачей и отсутствием вероятности перегрева, защита от короткого замыкания в цепи, защита от перегрузок, полностью герметизированный корпус, делающий возможным использование трансформатора на улице.