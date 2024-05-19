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«Изге Болгар жыены» собрал более 20 тысяч гостей
В этом году мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией, собрало более 20 тысяч гостей. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия. В своем выступлении он назвал залогом успеха России уважение к религиозным конфессиям и пожелал нашей стране победы и процветания.
Напомним, что «Изге Болгар жыены» приурочено к 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В этот день тысячи мусульман приезжают в Болгар, чтобы прочитать коллективные намазы и отметить праздник веры многочисленными мероприятиями.
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