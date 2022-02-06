Издатель NI Саймc: Россия не нападет на Украину первой, но даст решительный ответ
Россия не нападет на Украину первой, но ее власти могут дать решительный ответ на действия, которые воспримут как направленную против РФ агрессию. Об этом заявил издатель и главный исполнительный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс в статье, опубликованной в возглавляемом им издании.
Американский политолог счел сомнительным предположение, что российские силы осуществят «массированную» и «ничем не спровоцированную» атаку, причем в ближайшее время. Вместе с тем он назвал «опасность со стороны России серьезной и реальной», но сильно отличающейся от общепринятого мнения о ней.
Упомянув свои разговоры в декабре прошлого года с некими высокопоставленными российскими официальными лицами, включая считающихся близкими к Президенту РФ Владимиру Путину чиновников, Саймс подчеркнул: «<…> я не слышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и ограничении сил НАТО в Восточной Европе не были удовлетворены».
«Каждый официальный представитель Москвы отрицает такую возможность. Но они признают, <…> что если Россия подвергнется нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — уточнил аналитик свое видение позиции российских властей.
Имеющий милитаристскую направленность журнал National Interest издается начиная с 1985 года. Уже долгое время им руководит специализирующийся на России американский политолог Дмитрий Саймс, эмигрировавший когда-то из СССР.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным газеты The Washington Post Россия будто бы стянула к границам 70% сил, необходимых для возможного нападения на Украину.