Изданы девять новых книг по материалам экспедиций ИЯЛИ

По материалам научных экспедиций к местам компактного проживания татар в Волго-Уральском регионе увидели свет девять новых книг. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали сотрудники Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ.

За последние десять лет ученые побывали в более чем двухстах татарских селах Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Астраханской, Челябинской, Ульяновской, Кировской и Пензенской областей, Пермского края, республик Марий Эл, Башкортостан и Удмуртия.

«Были исследованы особенности местных говоров, образцы фольклора и народной музыки, народное искусство и творчество мастеров, надписи на надгробных камнях. По результатам экспедиций издаются сборники в серии „Из сокровищ научных экспедиций“ Волго-Уральского региона», — пояснил заведующий отделом народного творчества ИЯЛИ кандидат филологических наук Ильмир Ямалтдинов.

Эти научно-популярные издания предназначены для широких слоев читателей. Сборники содержат научные статьи, статистические данные и фотоматериалы, собранные в ходе экспедиций.

«Все эти данные свидетельствуют, что наши соплеменники, проживающие в Волго-Уральском регионе, являются неотъемлемой частью татарского народа», — подчеркнул Ямалтдинов.

Электронные версии книг можно скачать на официальном сайте ИЯЛИ.

Фото: Султан Исхаков.