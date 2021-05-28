Ильмир Ямалтдинов: Нагайбаки Челябинской области считают себя татарами

Заведующий отделом народного творчества Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Ильмир Ямалтдинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал о татарской идентичности нагайбаков, проживающих на территории Челябинской области.

«Нагайбаки официально признаны малочисленным народом. На самом деле они считают себя татарами. На протяжении многих веков они сохраняли татарские традиции», — отметил ученый.

В 2016 году сотрудники ИЯЛИ побывали в Челябинской области с фольклорной экспедицией. Одним из населенных пунктов в их маршруте стала деревня Париж Нагайбакского района. Как известно, жители муниципалитета — это люди, переселенные с территории Бакалинского района нынешнего Башкортостана. В первые годы у деревни не было названия — только номер. Позже она была названа в честь столицы Франции.

По словам Ильмира Ямалтдинова, местные власти в присутствии казанских гостей не позволяли нагайбакам называть себя татарами.

«Когда люди начинают говорить, что они татары, представители администрации их останавливают. Я несколько женщин отвел в сторону, спрашиваю их: „Вас перебили, вы кто по национальности?“. Они: „Мы татары“. Записали в их исполнении татарские песни», — отметил ученый.

Часть собранных у нагайбаков песен вошла в книгу «Наше национально-культурное наследие: татары Челябинской области».