Издание «Новая газета» приостановит выпуск

«Новая газета» приостанавливает выпуск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, добавив, что предупреждение, вынесенное Роскомнадзором, пока не было получено.

Первое предупреждение ведомство направило 22 марта.

Основанием для такого решения стало то, что на сайте издания «Новая газета» был опубликован материал в котором упоминаются некоммерческие организации, которые признаны иноагентами, без надлежащей маркировки.

«Да, если вы знаете закон, вы его почитайте и сами ответьте на этот вопрос, поэтому "Новая газета" перестает выпускать газету», – сказала Прусенкова в ответ на вопрос о том, перестанет ли выходить газета после получения второго предупреждения от Роскомнадзора.

Напомним, в 2021 году главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.