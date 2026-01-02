news_header_top
Общество 2 января 2026 14:33

Издание «Миллиард.Татар» предлагает выбрать татарское слово года

Портал «Миллиард.Татар» организовал в своем Telegram-канале онлайн-голосование за татарское слово прошлого, 2025 года.

Предложенный для голосования перечень состоит из десяти позиций. В него, в частности, входят: «бала» («ребенок»), «хезмәт хакы» («заработная плата»), «туган тел» («родной язык»), урбаноним «Камал / Камаловский» (не столько сам театр имени Галиасгара Камала, сколько здание, которое он занимает) и «лекторий» («лекторий»).

Кроме того, в списке присутствуют следующие слова и обороты: антропоним «Каюм Насыйри» (татарский просветитель Каюм Насыри), «ифтар / авыз ачу» («ифтар / разговляются»), «Идегәй» (дастан «Идегей» с одноименным главным героем), «татар мәктәбе – татарская школа» и «Ислам дөньясы – Казан Форум» (форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»).

Подробнее о татарских словах года читайте в материале сайта «Миллиард.Татар».

#Татарский мир #татарский язык
